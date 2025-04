Tötungsdelikt? Zwei Frauen streiten, kurz darauf ist eine von beiden tot

Kam es in Bensheim zu einem Tötungsdelikt? Die Kriminalpolizei hält dies zumindest für möglich und ermittelt. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

So viel ist bekannt: In der Stadt im Landkreis Bergstraße kam es am Freitag kurz vor 12 Uhr in einem Wohnhaus in der Karl-Marx-Straße im Stadtteil Auerbach zu einem Streit.

Eine 24-jährige Frau und eine 56-Jährige gerieten aus unbekannter Ursache in einen Konflikt miteinander, in dessen Verlauf die ältere der beiden Frauen um Leben kam, wie die Polizei berichtete.

"Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden", betonte ein Sprecher. Die 24-Jährige sei noch am Tatort vorläufig festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei in Heppenheim haben die Nachforschungen zu dem Fall übernommen.