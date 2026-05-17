Tötungsdelikt in Frankfurt: 19-Jähriger stirbt vor Parkhaus

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Frankfurt-Höchst kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Tötungsdelikt: Ein 19-jähriger Mann starb vor einem Parkhaus, die Polizei ermittelt mit Hochdruck!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Der Notarzt konnte nichts mehr ausrichten: In Frankfurt kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Tötungsdelikt!

Tötungsdelikt in Frankfurt-Höchst: Am Fundort der Leiche setzten intensive Maßnahmen zur Spurensicherung ein.
Tötungsdelikt in Frankfurt-Höchst: Am Fundort der Leiche setzten intensive Maßnahmen zur Spurensicherung ein.  © 5VISION.NEWS

Das Verbrechen ereignete sich in der Emmerich-Josef-Straße im nördlichen Stadtteil Höchst, wie die Frankfurter Polizei mitteilte.

Demnach fanden Zeugen gegen 4.10 Uhr in Höhe der Hausnummer 24 einen schwer verletzten jungen Mann vor dem dortigen Parkhaus.

Über ein Mobiltelefon wurde umgehend Alarm ausgelöst, der Rettungsdienst und ein Notarzt waren rasch vor Ort. Doch der Arzt "konnte nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen", ergänzte ein Sprecher.

Mann (†42) leblos in seiner Wohnung entdeckt: Erste Spur führt zu einer Frau
Mord Mann (†42) leblos in seiner Wohnung entdeckt: Erste Spur führt zu einer Frau

Zu der Art der Verletzungen des jungen Manns liegen keine Informationen vor.

Ein Teilstück der Emmerich-Josef-Straße in Frankfurt-Höchst wurde von der Polizei abgesperrt.
Ein Teilstück der Emmerich-Josef-Straße in Frankfurt-Höchst wurde von der Polizei abgesperrt.  © 5VISION.NEWS

Die Polizei geht aber klar von einer Gewalttat aus und ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Beamten legen sich also noch nicht fest, ob es sich um Mord oder Totschlag handelt.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

Mehr zum Thema Mord: