Tötungsdelikt in Frankfurt: 19-Jähriger stirbt vor Parkhaus
Frankfurt am Main - Der Notarzt konnte nichts mehr ausrichten: In Frankfurt kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Tötungsdelikt!
Das Verbrechen ereignete sich in der Emmerich-Josef-Straße im nördlichen Stadtteil Höchst, wie die Frankfurter Polizei mitteilte.
Demnach fanden Zeugen gegen 4.10 Uhr in Höhe der Hausnummer 24 einen schwer verletzten jungen Mann vor dem dortigen Parkhaus.
Über ein Mobiltelefon wurde umgehend Alarm ausgelöst, der Rettungsdienst und ein Notarzt waren rasch vor Ort. Doch der Arzt "konnte nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen", ergänzte ein Sprecher.
Zu der Art der Verletzungen des jungen Manns liegen keine Informationen vor.
Die Polizei geht aber klar von einer Gewalttat aus und ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Beamten legen sich also noch nicht fest, ob es sich um Mord oder Totschlag handelt.
Titelfoto: 5VISION.NEWS