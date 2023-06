Tötungsdelikt ohne Leiche? Polizei steht vor vielen Rätseln und bittet um Hilfe

Trier/Gerolstein - Es geht um einen äußerst rätselhaften Fall. Die Ermittler sprechen von einem Tötungsdelikt, womit entweder Totschlag oder Mord gemeint ist. Das mutmaßliche Opfer ist der 53-jährige Steffen Braun aus Gerolstein in Rheinland-Pfalz , von dem Mann fehlt schon seit längerer Zeit jede Spur. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Trier hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung - eine Belohnung von 5000 Euro wurde ausgesetzt!

Steffen Braun wurde zuletzt am 30. Dezember 2022 gesehen, seitdem ist er wie vom Erdboden verschwunden. Am 3. Januar dieses Jahres meldete ihn dann das Krankenhaus Maria Hilf im rheinland-pfälzischen Daun als vermisst, da der 53-Jährige nicht zu seiner dortigen Arbeit erschien, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Trier gemeinsam mitteilten.

Demnach wurde ebenfalls am 3. Januar gegen 6 Uhr der schwarze Ford Fiesta von Braun mit dem Kennzeichen DAU-PS 908 in einem Waldgebiet zwischen den Orten Greimerath und Wittlich, etwa 45 Kilometer entfernt von Gerolstein, aufgefunden - der auf einem Forstweg abgestellte Wagen brannte lichterloh!

Wie es weiter heißt, wurde das Auto vollständig ein Raub der Flammen. "Es wurde mittels Brandbeschleuniger in Brand gesetzt", fügte ein Sprecher hinzu.

Auch wenn der Leichnam des 53-Jährigen bislang nicht gefunden wurde, gehen Polizei und Staatsanwaltschaft aufgrund der bisherigen Ermittlungen davon aus, "dass Steffen Braun Opfer eines Tötungsdelikts wurde", wie der Sprecher weiter erklärte.