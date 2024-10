Tote im Neckar gefunden: Staatsanwaltschaft gibt neue Details bekannt

Gegen einen iranischen Staatsbürger wurde bereits U-Haft erlassen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Die 66-Jährige soll Sprachunterricht für Flüchtlinge gegeben haben, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stuttgart am heutigen Samstag auf Anfrage mitteilte.

"Nach den derzeitigen Erkenntnissen kannten sich die beiden mutmaßlich daher", so die Sprecherin.

Weitere Einzelheiten nannte die Sprecherin mit Verweis auf die andauernden Ermittlungen nicht. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Am Donnerstag kam ein 37-jähriger Iraner in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige war in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberboihingen im Kreis Esslingen festgenommen worden.