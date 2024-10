02.10.2024 16:29 1.331 Toter Anwalt: So eiskalt plante die Killer-Witwe den Mord an ihrem Ehemann

Nach dem Tod des prominenten Anwalts in Klipphausen sitzt die Ehefrau in U-Haft. Nun kam ans Licht, wie sie den Mord an ihrem Mann geplant hat.

Von Erik Töpfer

Klipphausen - Ein Jogger (†76) wird tot auf einem Feldweg im Klipphausener Ortsteil Ullendorf gefunden. Die Polizei geht zunächst von einem Unfall mit Fahrerflucht aus. Inzwischen sitzt die Frau des Toten in U-Haft. Der irre Fall aus dem Landkreis Meißen wird immer verrückter: Anscheinend hatte sich Ramona (52) extra ein Auto gekauft, um ihren Ehemann Peter totzufahren - und einer Freundin noch am Tattag perfide etwas vorgetrauert. Die skrupellose Ramona (52) scheint sich extra ein Auto gekauft zu haben, um ihren Peter (†76) totzufahren. © Screenshot/YouTube Am Samstag stürmte ein Spezialeinsatzkommando der Polizei das ruhig gelegene Wohnhaus von Familie B., nahm Ramona B. fest. Nach TAG24-Informationen hatte sie ihren Peter vor gerade mal zwei Jahren kennengelernt. Schnell zog der Dresdner Steuerrechtsanwalt zu ihr, voriges Jahr trug sie schon seinen Nachnamen. Wie fast jeden Morgen brach der topfitte 76-Jährige am Freitag zu seiner Joggingrunde auf. Bilder einer Überwachungskamera zeigen ihn Punkt 7.30 Uhr im Ort. Ersten Ermittlungen zufolge mietete sich Ramona einen Wagen - und fuhr damit wohl Peter hinterher. Mord Mann (†40) liegt blutverschmiert auf Friedhof: 5000 Euro für Hinweise ausgelobt! Ein Passant fand ihn gegen 7.45 Uhr tot am Wegesrand. Ramona B. schweigt weiter Die Spurensuche am Tatort in Ullendorf (Landkreis Meißen) war wohl schnell erfolgreich. © Erik Töpfer TAG24 fand nun heraus: Die Killer-Witwe hatte sich wohl über einen Strohmann extra eine kantige Mercedes G-Klasse gekauft - hielt diese aber vom Wohnhaus fern und ließ sie auch nie auf ihren Namen zu! Am Freitag nach der Tat rief sie sogar noch eine Freundin an, trauerte ihr die Ohren voll. Der Plan schien perfekt, hätten die Ermittler den kantigen Kastenwagen nicht unweit des Tatorts gefunden und das Auto in Windeseile auf sie zurückführen können. Was steckte nur hinter dem perfiden Plan? "Aus ermittlungstaktischen Gründen" seien keine Angaben zu Tathergang oder Motiv möglich, hieß es auch am Dienstag. Mord Prominenter Anwalt totgefahren: Polizei nimmt Ehefrau fest Ramona schweigt indes weiterhin.

Titelfoto: Bildmontage: Erik Töpfer, Screenshot/YouTube