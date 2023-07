"Transgender-Killer" tötete zwei Babys: Nun soll sie im Knast eine Brust-Vergrößerung bekommen

Chowchilla (Kalifornien/USA) - Vor mehr als 20 Jahren prügelte er zwei Babys grausam zu Tode. Nun identifiziert sich der verurteilte Mörder jedoch als Frau, wurde deswegen in den Frauen-Knast verlegt und soll offenbar schon bald eine staatlich finanzierte Brustvergrößerung erhalten.

Nach dem Babymord verstaute die Killerin die Leiche in einer Tupperdose unterm Bett. Dann verkaufte sie das Wohnmobil weiter. Der neue Besitzer wandte sich sofort an die Polizei.

Das tote Mädchen war erst zehn Wochen alt. Doch die Kleine musste in ihrem kurzen Leben wohl unfassbare Qualen durchleiden, berichtete das Portal " Dessert Sun " damals unter Berufung auf Gerichtsdokumente.

2002 wurde der stark-verweste Körper der kleinen Montana in einem Wohnmobil in Arizona gefunden.

Was Jessica Hann (49, geboren als Jason Hann) ihren beiden Kinder angetan hat, ist nur schwer zu ertragen.

Hann hat zwei seiner Kinder im Säuglingsalter brutal ermordet. Ein weiteres Baby wurde noch rechtzeitig gerettet. © Marin County Sheriff

Was folgte, war eine landesweite Fahndung nach Hann und ihrer Lebensgefährtin Krissy Werntz, der Mutter des toten Mädchens.

Als man das Duo schließlich in einem Hostel in Maine fand, hatten sie ein Säugling dabei. Auch der kleine Michael wurde brutal misshandelt - doch das Baby überlebte und kam bei Pflegeeltern unter. Für Hann und ihre Gespielin ging es dagegen direkt in den Knast.

Später konnte Hann auch noch der brutale Mord an einem kleinen Jungen nachgewiesen werden, dessen Leiche man in einem Lagerraum fand, den die Killerin in Arkansas anmietete.

Hann, der sich damals noch als Mann identifizierte, wurde 2006 zunächst zu 30 Jahren Knast verurteilt. Horror-Mutter Krissy Werntz kam mit 15 Jahren davon: Sie gab vor Gericht an, während der ganzen Beziehung Todesangst vor Hann gehabt zu haben. Immer wieder soll Hann auch sie geschlagen haben.

In einem weiteren Prozess gegen Babykillerin Jessica Hann fiel, wegen der abscheulichen Verbrechen an Baby Montana, 2013 die Todesstrafe.