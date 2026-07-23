US-Rapper D4vd wegen Mordes vor Gericht: Sollte so der Leichengeruch überdeckt werden?
Los Angeles (USA) - Mehrere Monate lang soll die Leiche der erst 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez im Tesla von US-Rapper D4vd (bürgerlich: David Anthony Burke, 21) gelegen haben. Nun ist herausgekommen, warum die Überreste der Teenagerin wohl erst so spät gefunden worden sind.
Am zweiten Tag der Voranhörung im Gerichtssaal des Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center in Downtown Los Angeles, in der geklärt werden soll, ob die Indizien und Beweise für eine Anklage des TikTok-Stars ausreichen, teilten die Ermittler des Los Angeles Police Department (LAPD) mit, dass sie mindestens elf Lufterfrischer in D4vds Wagen gefunden hätten. Das berichtet das Portal TMZ.
Demnach seien die Duftbäume unter anderem in der Mittelkonsole, auf der Rücksitzbank des Teslas sowie im vorderen Bereich des Kofferraums, in dem auch die zerstückelte Leiche der 14-Jährigen lag, entdeckt worden.
Daneben sagte Chelsea Murillo, Kriminaltechnikerin des LAPD, aus, dass sie im Wagen einen "intensiven Geruch" wahrgenommen hätte. "Der Geruch erinnerte, meiner beruflichen Erfahrung nach, an einen verwesenden Leichnam", erklärte die Beamtin. Zudem habe sie im Kofferraum einen starken Insektenbefall feststellen können.
Um ihre Aussage zu untermauern, zeigte die Staatsanwaltschaft mehrere Fotos aus dem Auto. Neben den Duftbäumen sollen darauf auch etliche Fliegenlarven zu sehen sein.
Tötete der Sänger die Teenagerin aus Angst vor beruflichen Konsequenzen?
Als Tatmotiv gehen die Ermittler weiterhin davon aus, dass die Teenagerin dem Musiker damit gedroht haben könnte, ihre Beziehung öffentlich zu machen. D4vd solle demnach Angst vor beruflichen Konsequenzen und damit einhergehend krassen finanziellen Einbußen gehabt haben, wodurch es schließlich zu der Eskalation gekommen sein soll.
Die Überreste von Celeste Rivas Hernandez wurden erst Anfang September 2025 entdeckt, nachdem Mitarbeiter eines Abschlepphofs starken Verwesungsgeruch rund um den auf den Musiker angemeldeten Tesla wahrnahmen und daraufhin die Polizei einschalteten.
Zu diesem Zeitpunkt befand sich D4vd auf internationaler Tournee. Der Mord selbst soll sich bereits am 23. April 2025 ereignet haben.
Laut Anklage sollen sich beide bereits 2022 kennengelernt haben, als das Mädchen erst elf Jahre alt war. Wie TMZ weiter berichtet, habe sich aus der Freundschaft eine intime Beziehung entwickelt.
D4vd ist daher unter anderem wegen Mordes, fortgesetztem sexuellen Missbrauchs eines Kindes unter 14 Jahren sowie Verstümmelung menschlicher Überreste verdächtigt. Er plädiert auf nicht schuldig. Sollte er verurteilt werden, droht ihm laut Nathan Hochman, Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, die Todesstrafe.
Titelfoto: Bildmontage: Ted Soqui/Pool EPA/dpa, GoFundMe/Esmeralda Lozano (Screenshot)