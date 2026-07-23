23.07.2026 09:56 US-Rapper D4vd wegen Mordes vor Gericht: Sollte so der Leichengeruch überdeckt werden?

US-Musiker D4vd (David Anthony Burke) wird vorgeworfen, die 14-jährige Celeste Rivas Hernandez getötet und ihre Überreste in seinem Tesla versteckt zu haben.

Von Tobias Kremer

Los Angeles (USA) - Mehrere Monate lang soll die Leiche der erst 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez im Tesla von US-Rapper D4vd (bürgerlich: David Anthony Burke, 21) gelegen haben. Nun ist herausgekommen, warum die Überreste der Teenagerin wohl erst so spät gefunden worden sind.

US-Rapper und TikTok-Star D4vd (bürgerlich: David Anthony Burke, 21) steht aktuell vor Gericht, bekennt sich aber für nicht schuldig. © Ted Soqui/Pool EPA/dpa Am zweiten Tag der Voranhörung im Gerichtssaal des Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center in Downtown Los Angeles, in der geklärt werden soll, ob die Indizien und Beweise für eine Anklage des TikTok-Stars ausreichen, teilten die Ermittler des Los Angeles Police Department (LAPD) mit, dass sie mindestens elf Lufterfrischer in D4vds Wagen gefunden hätten. Das berichtet das Portal TMZ. Demnach seien die Duftbäume unter anderem in der Mittelkonsole, auf der Rücksitzbank des Teslas sowie im vorderen Bereich des Kofferraums, in dem auch die zerstückelte Leiche der 14-Jährigen lag, entdeckt worden. Daneben sagte Chelsea Murillo, Kriminaltechnikerin des LAPD, aus, dass sie im Wagen einen "intensiven Geruch" wahrgenommen hätte. "Der Geruch erinnerte, meiner beruflichen Erfahrung nach, an einen verwesenden Leichnam", erklärte die Beamtin. Zudem habe sie im Kofferraum einen starken Insektenbefall feststellen können. Mord Nach Tod von Stade-Schütze im Gefängnis: CDU fordert Aufklärung Um ihre Aussage zu untermauern, zeigte die Staatsanwaltschaft mehrere Fotos aus dem Auto. Neben den Duftbäumen sollen darauf auch etliche Fliegenlarven zu sehen sein.

Tötete der Sänger die Teenagerin aus Angst vor beruflichen Konsequenzen?