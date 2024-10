Heiko soll 20 Jahre jüngere Partnerin ermordet haben: Jürgen Trovato hielt ihn für verdächtig

Calw/Bad Teinach-Zavelstein - Vor etwa drei Wochen wurde die Leiche der seit dem 2. September vermissten Natasha S. (†25) in einem Waldstück in Bad Teinach-Zavelstein gefunden . Dringend tatverdächtig ist ihr Partner Heiko B. (45).

Natasha (†25) und Heiko B. (45) feierten noch im Mai dieses Jahres den ersten Geburtstag ihrer Tochter. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Natasha Sovranoski (2)

Doch bevor dieser in den Fokus der Polizei geriet, hat er auf dem TikTok-Kanal von TV-Detektiv Jürgen Trovato (62) noch so getan, als würde er seine Verlobte täglich seit dem Verschwinden vermissen.

Am 11. September, anderthalb Wochen nach dem Verschwinden von Natasha, wurde Heiko B. dem Livestream von Jürgen Trovato zugeschaltet. Auf TikTok machen "die Trovatos" regelmäßig auf Vermisstenfälle aufmerksam und erreichen damit eine Vielzahl an Menschen.

Auf TikTok verstrickte sich der 45-Jährige jedoch in Aussagen, die nicht zusammenpassten. Das habe Trovato relativ schnell bemerkt, wie er jetzt im Gespräch mit der Bild verriet.

Demnach soll Heiko erzählt haben, dass Natasha am 2. September die Wohnung verlassen und den Schlüssel auf den Esstisch gelegt hat. Am Folgetag sei seine Freundin angeblich noch mal in die Wohnung zurückgekehrt und habe heimlich drei T-Shirts eingepackt.

"Das konnte nicht stimmen", schlussfolgerte der TV-Detektiv aus Heikos widersprüchlichen Aussagen.