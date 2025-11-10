"Verschlüsselte Nachricht" in einer Kakerlake befahl es: Mann ermordet zwei Menschen

New Mexico (USA) - Ein Mann beging zwei grausame Morde , nachdem er eine "verschlüsselte Nachricht" - in einer Kakerlake! - erhalten hatte. Die Botschaft: Er solle töten.

Alexis Hernandez (25) wurde wegen zweifachen Mordes angeklagt, nachdem er behauptet hatte, eine Nachricht in einer Kakerlake habe ihn zum Töten aufgefordert. © Montage: 123rf/lokiast, Bernalillo County Sheriff's Office

Am Freitag wurde die Polizei zu einem Haus im US-Bundesstaat New Mexico gerufen, wo sie zwei Männer tot auffand.

Wie die New York Post berichtete, starben die beiden an Schussverletzungen.

Glücklicherweise konnten die Beamten sofort einen Verdächtigen festnehmen: Alexis Hernandez (25). Er öffnete den Polizisten die Tür mit einer Waffe in der Hand und einem Schwert am Gürtel.

Der 25-Jährige gestand den Polizisten, dass einer der Toten sein Freund gewesen sei, dieser ihn jedoch gestalkt und Kameras im Haus installiert habe.

Zudem behauptete er, eine "verschlüsselte Nachricht in einer Kakerlake" habe ihm befohlen, einen der Männer zu töten. Außerdem habe er "gruselige Stimmen aus den Lüftungsschächten" gehört, die ihm ebenfalls befohlen hätten, eines der Opfer zu ermorden, bevor es ihn selbst töten würde.

Daraufhin soll Hernandez die beiden Männer erschossen haben, nachdem sie ihn in einen hinteren Raum des Hauses gelockt hatten und er panische Angst bekommen habe.