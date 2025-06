Versuchter Mord durch Brandstiftung? 29-Jähriger in U-Haft

Mainz - Legte ein 29-jähriger Mann vorsätzlich Feuer in einem Mehrfamilienhaus, um einen Mord zu begehen? Der Vorwurf steht im Raum, der junge Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Alles in Kürze

Mit schwerem Atemschutz gingen Feuerwehrleute gegen einen Wohnhaus-Brand in Mainz vor - laut Polizei war Brandstiftung die Ursache für das Feuer! (Symbolbild) © 123RF/prathaan

Der Wohnhaus-Brand brach am Sonntagnachmittag im Weisenauer Weg in Mainz-Hechtsheim aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

"Die Untersuchungen ergaben Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung", ergänzte ein Sprecher.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll ein 29 Jahre alter Mann "das Mehrfamilienhaus betreten und eine Wohnung im Erdgeschoss in Brand gesetzt haben, bevor er anschließend flüchtete".

Für die Feuerwehr war die Brandbekämpfung ein längerer Einsatz: Zwei Trupps Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz waren nötig, um den Wohnungsbrand zu bekämpfen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das Mehrfamilienhaus teilweise geräumt, teilte die Mainzer Feuerwehr mit.

Insgesamt waren 35 Feuerwehrkräfte in Hechtsheim im Einsatz, ergänzt durch den Rettungsdienst und mehrere Streifenwagen der Polizei. "Alle Personen blieben glücklicherweise unverletzt", setzte ein Feuerwehrsprecher hinzu.