Verurteilte Mörderin spricht über Zukunft: "Ich will Lebenscoach werden"
Marysville (Ohio/USA) - Die damalige Schülerin Mackenzie Shirilla (21) sorgte vor rund vier Jahren für einen der aufsehenerregendsten Kriminalfälle im US-Bundesstaat Ohio. Nachdem sie wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, plant die Insassin des "Ohio Reformatory for Women" nun eine Zukunft nach dem Gefängnis – und zwar als "Lebenscoach".
Die Ermittlungen rund um Mackenzies Fall begannen am 31. Juli 2022, als die zuständigen Behörden in der Kleinstadt Strongsville während einer Patrouillenfahrt auf ein Bild der Verwüstung stießen. Als die Polizei zufällig am Ort des Geschehens eintraf, erblickte sie eine zertrümmerte Hauswand sowie einen vollständig zerstörten Toyota Camry.
Zum Zeitpunkt des Rettungseinsatzes entdeckten die Behörden drei Personen im Fahrzeug: sowohl die damals 17-jährige Fahrerin, ihren Freund Dominic Russo (†20) als auch den Footballspieler Davion Flanagan (†19). Die Sanitäter konnten bei den zwei Männern nur noch den Tod feststellen.
Mackenzie wurde mit schweren Verletzungen und Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Nach zahlreichen Befragungen und technischen Untersuchungen stand fest, dass dieser Trip eine geplante Todesfahrt werden sollte.
Nach den später ausgewerteten Fahrzeugdaten beschleunigte Mackenzie ihren Wagen auf rund 160 Kilometer pro Stunde und raste frontal gegen die Backsteinwand eines Bürogebäudes. Rund ein Jahr nach der Tat fiel schließlich das Urteil für die Todesfahrerin. Die 21-Jährige erhielt zwei lebenslange Freiheitsstrafen, die sie parallel absitzen darf.
Vor diesem Hintergrund sorgt eine aktuelle Tonaufnahme von Mackenzie derzeit für ordentlich Gesprächsstoff. "Ich will Lebenscoach werden", soll die Fahrerin laut TMZ zu ihrer Mutter Natalie im Gefängnis gesagt haben.
Kurz vor dem Horror-Crash: 21-Jährige soll Todesstrecke abgefahren sein
Während der Ermittlungen untersuchten die zuständigen Staatsanwälte auch die Beziehung zwischen Mackenzie und ihrem damals zwei Jahre älteren Freund Dominic. Im Zuge dessen stellte die Behörden fest, dass das Verhältnis der beiden durch zahlreiche Konflikte geprägt wurde.
Vor Gericht betonte ein Zeuge, die verurteilte Fahrerin habe während einer früheren Auseinandersetzung gedroht, ihren Partner umzubringen. Besonders belastend waren bei dem Gerichtsprozess vor allem die GPS-Daten des zerstörten Fahrzeugs.
Demnach sei Mackenzie bereits wenige Tage vor dem tödlichen Unfall in der Region unterwegs gewesen, in der es schließlich zum Zusammenstoß kam. Infolge ihres Schuldspruchs hat die 21-Jährige frühestens im Oktober 2037 die Möglichkeit, einen Antrag auf Bewährung zu stellen.
In der auf Netflix kürzlich veröffentlichten True-Crime-Serie "The Crash: Wenn junge Liebe toxisch wird" beteuerte Mackenzie ihre Unschuld und betonte, bis zum Ende für eine Entlassung zu kämpfen.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/Screenshot/ mackenzieshirilla/Pressemitteilung/Screenshot/Cuyahoga County Prosecutor's Office