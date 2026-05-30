Verurteilte Mörderin spricht über Zukunft: "Ich will Lebenscoach werden"

Marysville (Ohio/USA) - Die damalige Schülerin Mackenzie Shirilla (21) sorgte vor rund vier Jahren für einen der aufsehenerregendsten Kriminalfälle im US -Bundesstaat Ohio. Nachdem sie wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, plant die Insassin des "Ohio Reformatory for Women" nun eine Zukunft nach dem Gefängnis – und zwar als "Lebenscoach".

Mackenzie Shirilla (21) und der mittlerweile verstorbene Dominic Russo (†20) waren während ihrer Highschool-Zeit ein Paar. © Fotomontage/Instagram/Screenshot/ mackenzieshirilla

Die Ermittlungen rund um Mackenzies Fall begannen am 31. Juli 2022, als die zuständigen Behörden in der Kleinstadt Strongsville während einer Patrouillenfahrt auf ein Bild der Verwüstung stießen. Als die Polizei zufällig am Ort des Geschehens eintraf, erblickte sie eine zertrümmerte Hauswand sowie einen vollständig zerstörten Toyota Camry.

Zum Zeitpunkt des Rettungseinsatzes entdeckten die Behörden drei Personen im Fahrzeug: sowohl die damals 17-jährige Fahrerin, ihren Freund Dominic Russo (†20) als auch den Footballspieler Davion Flanagan (†19). Die Sanitäter konnten bei den zwei Männern nur noch den Tod feststellen.

Mackenzie wurde mit schweren Verletzungen und Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Nach zahlreichen Befragungen und technischen Untersuchungen stand fest, dass dieser Trip eine geplante Todesfahrt werden sollte.

Nach den später ausgewerteten Fahrzeugdaten beschleunigte Mackenzie ihren Wagen auf rund 160 Kilometer pro Stunde und raste frontal gegen die Backsteinwand eines Bürogebäudes. Rund ein Jahr nach der Tat fiel schließlich das Urteil für die Todesfahrerin. Die 21-Jährige erhielt zwei lebenslange Freiheitsstrafen, die sie parallel absitzen darf.

Vor diesem Hintergrund sorgt eine aktuelle Tonaufnahme von Mackenzie derzeit für ordentlich Gesprächsstoff. "Ich will Lebenscoach werden", soll die Fahrerin laut TMZ zu ihrer Mutter Natalie im Gefängnis gesagt haben.