Vierfacher Leichen-Fund in Thüringen: Obduktionsergebnis liegt vor

Demnach sind die vier Toten - ein 49 Jahre alter Polizist, seine Frau und deren beiden gemeinsamen Kinder - an ihren Schussverletzungen gestorben.

Das teilte die Landespolizeidirektion Thüringen auf dpa-Anfrage mit.

Die Leichen waren am Freitag in den frühen Morgenstunden in dem 1.300-Einwohner-Ort bei Erfurt aufgefunden worden.

Ermittler gehen bislang davon aus, dass der Mann seine Frau, zwei Kinder und sich selbst umgebracht hat.