Zerstückelte Frauenleiche: Von den Vermietern gequält und ermordet?

Anfang Juli rückten Polizisten in Lauterbach-Wernges an: Sie fanden die Leiche des 55-jährigen Opfers. © Fuldamedia

Wegen der Bluttat hat die Staatsanwaltschaft Gießen Anklage gegen die 58 und 43 Jahre alten Vermieter der Toten erhoben, den beiden Deutschen werde "gefährliche Körperverletzung und Mord zur Last gelegt", wie ein Sprecher am heutigen Mittwoch erklärte.

Demnach wohnte die 55-Jährige von November 2023 an zur Miete in einem Haus in Lauterbach-Wernges im mittelhessischen Vogelsbergkreis.

Während dieser Zeit sollen die Vermieter die am sogenannten Down-Syndrom leidende Frau "mehrfach körperlich misshandelt" und dann Anfang 2024 getötet haben.

Im Anschluss wurde der Leichnam zerstückelt und "zunächst im Keller des Hauses aufbewahrt". Einzelne Leichenteile wurden später in einen Wald bei dem Vogelsberg-Ort Schlitz-Willofs gebracht.

Alle sterblichen Überreste des Opfers wurden Anfang Juli bei einer Durchsuchungsaktion der Polizei aufgefunden.