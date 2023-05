Zodiak-Killer enttarnt? Privat-Ermittler legen Beweise vor: FBI-Whistleblower deutet Verschwörung an

Washington D. C. (USA) - Eine Gruppe von ehemaligen Ermittlern und Hobby-Detektiven ist sich sicher: Ein 2018 verstorbener Mann ist der berüchtigte Zodiak-Killer, der in den 1960er Jahren mindestens fünf Menschen in Kalifornien ermordete und in kryptischen Botschaften mit seinen Taten prahlte. Bahnt sich die Wende in einem der geheimnisvollsten Kriminalfälle der US-Geschichte an?