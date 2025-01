Nach Angriffen auf Neonazis in Budapest: Beschuldigte stellen sich in Deutschland

Leipzig - Mutmaßliche Linksextremisten sollen vor knapp zwei Jahren in Budapest Neonazis angegriffen haben. Nun haben sich sieben Beschuldigte den deutschen Behörden gestellt.

Eine Gruppe vermutlicher Linksextremisten griff im Februar 2023 Menschen aus der Neonaziszene in Ungarn am "Tag der Ehre" an. (Symbolbild) © dpa/A0651 epa MTI Tamas Kovacs

Laut einer Erklärung ihrer Anwälte geschah das "freiwillig, trotz drohender Auslieferung", um sich gegen die erhobenen Vorwürfe zu verteidigen.

Sie verlangen unter Verweis auf das "rechtsautoritäre ungarische Regime" und "menschenunwürdige Haftbedingungen", die jungen Antifaschisten nicht auszuliefern, und dass das Strafverfahren in Deutschland geführt wird.

Ihren Mandanten wird nach Angaben der Verteidiger vorgeworfen, an den Angriffen auf deutsche, polnische und ungarische Rechtsextremisten in der ungarischen Hauptstadt im Februar 2023 beteiligt gewesen zu sein.

In dem Fall laufen in Deutschland und Ungarn Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und gefährlicher Körperverletzung.

Sieben von ihnen haben sich nun nach Angaben der Leipziger Rechtsanwältin Giulia Borsalino gestellt. Jeweils zwei von ihnen in Köln, Kiel, und Bremen, eine Beschuldigte in Hamm.

Sie sollen ab dem heutigen Montag in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, wie Borsalino sagte. Zwei Beschuldigte hätten sich noch nicht gestellt.

Gegen die untergetauchten Beschuldigten bestehen deutsche und europäische Haftbefehle.