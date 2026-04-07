Nach Sprengstoff-Explosion im ICE: Ermittler suchen nach Motiv

Siegburg/Düsseldorf – Nach dem Sprengstoffanschlag mit elf Verletzten in einem ICE südlich von Köln prüfen die Ermittler mit großem Aufwand das Motiv des Verdächtigen.

Nach dem Sprengstoffanschlag im ICE bei Köln werten Ermittler weiterhin Datenträger und Unterlagen des Verdächtigen aus. (Archivfoto) © Roberto Pfeil/dpa

So soll geklärt werden, ob es sich um einen politisch motivierten Anschlag gehandelt hat oder ob das Motiv in einer psychischen Erkrankung des Verdächtigen begründet sein könnte.

"Wir haben unterschiedliche Dokumente zu unterschiedlichen Ideologien bei ihm gefunden", sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf.

Die Polizei habe die Zahl der Ermittler inzwischen aufgestockt, um das Umfeld des verdächtigen 20-Jährigen und die mehr als 100 Fahrgäste in dem Zug zu befragen, sagte die Staatsanwältin.

Um die Motivation zu klären, würden nun die bei einer Wohnungsdurchsuchung sichergestellten Datenträger und das Handy des 20-Jährigen ausgewertet.

Der Verdächtige sei nach der Tat am vergangenen Donnerstag noch nicht psychiatrisch untersucht worden. Aus Ermittlerkreisen hieß es, ihm sei früher einmal eine schizophrene Psychose attestiert worden.