12 km/h zu schnell! Oma mit Rollator in 30er-Zone geblitzt
Euskirchen - Es gibt Dinge, die muss man einfach gesehen haben - zum Beispiel dieses Blitzerfoto, das eine ältere Frau mit Rollator zeigt, die stattliche 12 km/h zu schnell unterwegs war.
Passiert ist die Geschichte, die von den Beamten den Titel "Geschwindigkeitskontrolle mit unerwartetem 'Highspeed-Moment'" verpasst bekommen hat, Anfang Mai, als die Polizei im Kreis Euskirchen eine Geschwindigkeitskontrolle durchführte.
Dabei sei ein weißer Transporter mit 42 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen geworden. "Doch genau im entscheidenden Moment lief eine Seniorin mit ihrem Rollator durchs Bild und sorgte unfreiwillig für ein echtes Kultfoto", sagte ein Polizeisprecher mit einem Lachen.
Im ersten Augenblick habe es fast so ausgesehen, "als hätte die Dame gerade einen neuen Rollator-Geschwindigkeitsrekord aufgestellt oder wolle persönlich gegen Usain Bolt antreten", führt der Sprecher weiter aus.
Das Besondere an dem Bild: Während andere auf Blitzerfotos eher erschrocken schauen würden, sei die ältere Dame völlig entspannt geblieben.
"Ganz so, als wären spontane Fotoaufnahmen bei Geschwindigkeitskontrollen für sie Alltag", so der Sprecher der Polizei Euskirchen.
Polizei Euskirchen richtet Appell an Autofahrer
Was bei dem ungewöhnlichen und unerwarteten Blitzerfoto untergegangen ist: Der eigentliche Fahrer habe Glück gehabt, dass die Seniorin genau im richtigen Moment durchs Bild gelaufen sei.
"Die wahre Legende des Tages hatte eindeutig vier Räder, eine Einkaufstasche und absolute Gelassenheit", so die Polizei.
Allerdings nutzen die Beamten das Blitzerfoto auch für einen Appell: "Spaß beiseite: Gerade dort, wo Tempo 30 gilt, zum Beispiel im Bereich von Kindergärten, Schulen oder Wohngebieten, hat das einen guten Grund."
Denn schon wenige km/h mehr können im Ernstfall entscheidend sein und würden den Bremsweg deutlich verlängern.
"Bitte halten Sie sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten!", macht der Polizeisprecher abschließend klar.
Titelfoto: Polizei Euskirchen