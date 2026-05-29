12 km/h zu schnell! Oma mit Rollator in 30er-Zone geblitzt

Euskirchen - Es gibt Dinge, die muss man einfach gesehen haben - zum Beispiel dieses Blitzerfoto, das eine ältere Frau mit Rollator zeigt, die stattliche 12 km/h zu schnell unterwegs war.

Die Polizei in Euskirchen hat bei einer Radarkontrolle eine ältere Dame mit einem Rollator geblitzt. © Polizei Euskirchen

Passiert ist die Geschichte, die von den Beamten den Titel "Geschwindigkeitskontrolle mit unerwartetem 'Highspeed-Moment'" verpasst bekommen hat, Anfang Mai, als die Polizei im Kreis Euskirchen eine Geschwindigkeitskontrolle durchführte.

Dabei sei ein weißer Transporter mit 42 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen geworden. "Doch genau im entscheidenden Moment lief eine Seniorin mit ihrem Rollator durchs Bild und sorgte unfreiwillig für ein echtes Kultfoto", sagte ein Polizeisprecher mit einem Lachen.

Im ersten Augenblick habe es fast so ausgesehen, "als hätte die Dame gerade einen neuen Rollator-Geschwindigkeitsrekord aufgestellt oder wolle persönlich gegen Usain Bolt antreten", führt der Sprecher weiter aus.

Das Besondere an dem Bild: Während andere auf Blitzerfotos eher erschrocken schauen würden, sei die ältere Dame völlig entspannt geblieben.

"Ganz so, als wären spontane Fotoaufnahmen bei Geschwindigkeitskontrollen für sie Alltag", so der Sprecher der Polizei Euskirchen.