Mann greift Polizisten in Erfurt an: Passanten helfen bei der Festnahme

Erfurt - Ein 39-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag in Erfurt eine Polizeistreife angegriffen und zuvor für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Passanten unterstützten Polizeibeamte in Erfurt dabei, einen aggressiven Mann von der Fahrbahn zu bringen. (Archivfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der bereits polizeibekannte Mann lief gegen 15 Uhr mittig auf der Talstraße in Richtung Boyneburgufer. Er reagierte weder auf Hupen noch auf Aufforderungen anderer Verkehrsteilnehmer.

Als eine Polizeistreife den 39-Jährigen kontrollieren wollte, verhielt er sich sofort aggressiv und ging bedrohlich auf die Beamten zu. Anschließend schlug er in Richtung eines Polizisten.

Der Beamte wich aus und setzte Pfefferspray ein. Danach brachten die Einsatzkräfte den Mann zu Boden, wobei er erheblichen Widerstand leistete.

Die Polizisten wurden dabei von mehreren unbeteiligten Passanten unterstützt. Sie halfen, den Mann von der Fahrbahn zu bringen und die Gefahrensituation für den Verkehr zu beenden.