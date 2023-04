"Zitterndes und weinendes" Mädchen (14) sexuell belästigt! Passant wird am Bahnhof zum Retter

Der Zeuge alarmierte eine Streife der Bundespolizei, die sofort reagierte und den Verdächtigen schnappen konnte. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Das gab die Polizei am Dienstag bekannt. Der Vorfall ereignete sich laut Mitteilung am Ostermontag. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf am Bahnhof in Handschellen abgeführt.

"Nach ersten Erkenntnissen erkannte ein Passant, dass sich die 14-Jährige in der Gesellschaft des Erwachsenen höchst unwohl fühlte, half ihr, sich von ihm zu entfernen und verständigte Bundespolizisten im Bahnhofsgebäude", heißt es in einer Meldung der Bundespolizei. "Die Beamten konnten den Flüchtenden nach kurzer Verfolgung stoppen."

Wie das Mädchen gegenüber der Polizei angab, soll der Mann versucht haben, sie auf den Mund zu küssen. Als das Mädchen sich wegdrehte, habe er "ihre Hand gegriffen und diese an seinen Genitalbereich gehalten."

Einem Passanten fiel das "zitternde und weinende" Mädchen auf. Als er sich erkundigte, ob alles okay wäre, wiederholte der mutmaßliche Täter, der sich immer noch "an die schockierte Minderjährige geschmiegt hatte" mehrmals, dass alles in Ordnung wäre.

Das Mädchen, das in dem Moment nicht imstande war, zu sprechen, schüttelte allerdings den Kopf.