15-Jährige sexuell belästigt: Alarmierte Polizei mit schnellem Erfolg
Kallmünz - Im oberpfälzischen Landkreis Regensburg ist am Montagabend ein 15-jähriges Mädchen sexuell belästigt worden. Die Polizei konnte einen schnellen Erfolg vermelden.
Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall gegen 18.20 Uhr, als die Jugendliche mit der Linie 15 vom Hauptbahnhof in Regensburg Richtung Kallmünz fuhr.
An der Bushaltestelle "Holzheimer Straße" angekommen, verließ sie den Bus – und mit ihr ein männlicher Fahrgast.
"Dieser hätte sich bereits in Regensburg neben sie gesetzt und sprach schon vor dem Einstieg in den Bus in Regensburg mit ihr. Der Täter versuchte, sich der Jugendlichen zu nähern und belästigte sie sexuell", teilte die Polizeiinspektion Regenstauf am Dienstag mit.
"Die 15-Jährige reagierte schnell, indem sie wegrannte, woraufhin der Täter an der Haltestelle zurückblieb."
Weitere Details zur Tat wurden nicht veröffentlicht. Der Täter stellte dem Mädchen nicht weiter nach, entfernte sich jedoch vom Tatort. Allerdings konnten die alarmierten Beamten ihn schnell in einem Bus in Richtung Regensburg schnappen.
Der 37-jährige syrische Staatsangehörige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen und der Prüfung von Haftgründen wieder entlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09402/9311-0 bei der Polizei zu melden.
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