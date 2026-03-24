15-Jährige sexuell belästigt: Alarmierte Polizei mit schnellem Erfolg

Kallmünz - Im oberpfälzischen Landkreis Regensburg ist am Montagabend ein 15-jähriges Mädchen sexuell belästigt worden. Die Polizei konnte einen schnellen Erfolg vermelden.

Ein 37-Jähriger soll ein junges Mädchen sexuell belästigt haben. Sie konnte fliehen und vertraute sich einer Betreuerin an, die die Polizei rief. (Symbolbild) © 123RF/Iakov Filimonov

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall gegen 18.20 Uhr, als die Jugendliche mit der Linie 15 vom Hauptbahnhof in Regensburg Richtung Kallmünz fuhr.

An der Bushaltestelle "Holzheimer Straße" angekommen, verließ sie den Bus – und mit ihr ein männlicher Fahrgast.

"Dieser hätte sich bereits in Regensburg neben sie gesetzt und sprach schon vor dem Einstieg in den Bus in Regensburg mit ihr. Der Täter versuchte, sich der Jugendlichen zu nähern und belästigte sie sexuell", teilte die Polizeiinspektion Regenstauf am Dienstag mit.

"Die 15-Jährige reagierte schnell, indem sie wegrannte, woraufhin der Täter an der Haltestelle zurückblieb."

Weitere Details zur Tat wurden nicht veröffentlicht. Der Täter stellte dem Mädchen nicht weiter nach, entfernte sich jedoch vom Tatort. Allerdings konnten die alarmierten Beamten ihn schnell in einem Bus in Richtung Regensburg schnappen.