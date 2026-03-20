15-Jähriger klaut Autoschlüssel des Vaters, flüchtet vor Polizei und baut Unfall

Karlsruhe - Ein 15-Jähriger fährt ohne Führerschein in der Nacht zum Freitag durch die Karlsruher Nordweststadt. Als er vor der Polizei fliehen will, kracht er in ein anderes Auto!

Der Jugendliche erkannte ein parkendes Auto zu spät und krachte in den Wagen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Der Junge hatte sich wohl gegen 1.30 Uhr ohne Erlaubnis den Autoschlüssel des Vaters genommen und eine Spritztour mit dessen Audi gemacht, teilt die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand mit.

Der 15-Jährige hatte keinen Führerschein, fuhr aber dennoch mit dem Wagen durch Karlsruhe.

Als Polizisten den Jugendlichen einer Kontrolle unterziehen wollten, beschleunigte er und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch die Straßen eines Wohngebiets.

Währenddessen parkte ein 25-Jähriger seinen Audi rückwärts in eine Hofeinfahrt ein. Der 15-Jährige erkannte den Audi zu spät und kollidierte mit diesem.

Der Jugendliche, der Audi-Fahrer und zwei Insassen wurden nicht verletzt.