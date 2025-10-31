15-Jähriger zieht Pistole und belästigt 13-Jährige im Park sexuell
Nürnberg - Ein 15-Jähriger soll am Donnerstagnachmittag ein 13 Jahre altes Mädchen in einem Park im Nürnberger Westen mit einer Waffe bedroht und sexuell belästigt haben.
Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Demnach hätte sich das Mädchen mit einer 14-jährigen Freundin im Rosenaupark in der Bleichstraße aufgehalten.
"Die beiden Mädchen saßen auf einer Parkbank, als plötzlich ein ihnen Unbekannter aus dem Gebüsch kam, eine Schusswaffe auf die 13-Jährige richtete und sie bedrohte", heißt es vonseiten der Beamten.
"Anschließend beschädigte er das Handy der Geschädigten und fasste ihr fest an die Brust. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung."
Erste Befragungen vor Ort ergaben, dass sich der mutmaßliche Täter in Begleitung eines weiteren Unbekannten befunden haben könnte, der mit ihm zusammen weglief.
Polizei Nürnberg sucht Zeugen
Die Fahnder entdeckten den Verdächtigen und dessen Begleitung kurze Zeit später am Nürnberger Hauptbahnhof in einem Zug sitzend. Da der mögliche Waffenbesitz im Raum stand, "dirigierten ihn die Beamten unter Vorhalt der Dienstwaffe zu Boden und nahmen ihn widerstandslos fest".
Die angebliche Schusswaffe konnte nicht entdeckt werden. Auch nicht bei der anschließenden Absuche mit Diensthunden im Park. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.
Es wird wegen mehrerer potenzieller Vergehen ermittelt. Zeugen, die den Vorgang im Park beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911/2112-6115 zu melden.
