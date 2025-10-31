15-Jähriger zieht Pistole und belästigt 13-Jährige im Park sexuell

Nürnberg - Ein 15-Jähriger soll am Donnerstagnachmittag ein 13 Jahre altes Mädchen in einem Park im Nürnberger Westen mit einer Waffe bedroht und sexuell belästigt haben.

Mit einer Waffe – die nicht gefunden werden konnte – soll ein 15-Jähriger eine 13-Jährige bedroht und sexuell belästigt haben. Später nahmen ihn bewaffnete Polizisten fest. (Symbolbild) © 123rf/Pop Nukoonrat

Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Demnach hätte sich das Mädchen mit einer 14-jährigen Freundin im Rosenaupark in der Bleichstraße aufgehalten.



"Die beiden Mädchen saßen auf einer Parkbank, als plötzlich ein ihnen Unbekannter aus dem Gebüsch kam, eine Schusswaffe auf die 13-Jährige richtete und sie bedrohte", heißt es vonseiten der Beamten.

"Anschließend beschädigte er das Handy der Geschädigten und fasste ihr fest an die Brust. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung."

Erste Befragungen vor Ort ergaben, dass sich der mutmaßliche Täter in Begleitung eines weiteren Unbekannten befunden haben könnte, der mit ihm zusammen weglief.