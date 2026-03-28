16-Jähriger flieht mit Auto vor Polizei und verletzt Beamten

Die nächtliche Flucht eines Jugendlichen in Aglasterhausen endete mit einem verletzten Polizisten.

Von Björn Kirsch

Aglasterhausen - Bei der Verfolgung eines 16-Jährigen ist ein Polizist in Aglasterhausen (Neckar-Odenwald-Kreis) verletzt worden.

Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei hat ein 16-Jähriger einen Polizisten (33) verletzt. (Symbolfoto)
Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei hat ein 16-Jähriger einen Polizisten (33) verletzt. (Symbolfoto)  © David Inderlied/dpa

Der 33 Jahre alte Beamte sei an der Hand verletzt worden und zunächst dienstunfähig gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Zuvor war den Beamten am Mosbacher Kreuz ein Auto aufgefallen, das Schlangenlinien fuhr und zu schnell unterwegs war.

Die Streife wollte das Auto anhalten, der Fahrer sei jedoch geflüchtet und habe in Aglasterhausen ein geparktes Auto gestreift.

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Daraufhin habe der jugendliche Fahrer den Wagen verlassen und erfolglos versucht, zu Fuß vor der Polizei wegzulaufen.

Bei seiner Festnahme habe der 16-Jährige den Polizisten verletzt.

Der Jugendliche stehe unter Verdacht, Alkohol und andere Substanzen konsumiert zu haben. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: David Inderlied/dpa

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