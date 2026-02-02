Schneeballwurf endet im Krankenhaus: Audi fährt 18-Jährigem über Füße

Schrobenhausen - Ein Autofahrer soll einem 18-Jährigen in Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) über die Füße gefahren sein.

Eine Gruppe warf in Schrobenhausen Schneebälle und traf damit auch ein Auto. (Symbolbild) © Markus Lenhardt/dpa

Zuvor habe eine Gruppe aus Spaß Schneebälle geworfen und dabei den Audi A7 getroffen, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer soll der flüchtenden Gruppe dann am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr hinterhergefahren sein.

Ein 18-Jähriger rutschte nach Polizeiangaben aus und blieb am Straßenrand liegen. Mit hoher Geschwindigkeit soll der Fahrer weitergefahren und über die Füße des Mannes gerollt sein.

Der 18-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer.