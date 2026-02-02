Schneeballwurf endet im Krankenhaus: Audi fährt 18-Jährigem über Füße
Von Jule Meck
Schrobenhausen - Ein Autofahrer soll einem 18-Jährigen in Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) über die Füße gefahren sein.
Zuvor habe eine Gruppe aus Spaß Schneebälle geworfen und dabei den Audi A7 getroffen, teilte die Polizei mit.
Der Fahrer soll der flüchtenden Gruppe dann am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr hinterhergefahren sein.
Ein 18-Jähriger rutschte nach Polizeiangaben aus und blieb am Straßenrand liegen. Mit hoher Geschwindigkeit soll der Fahrer weitergefahren und über die Füße des Mannes gerollt sein.
Der 18-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer.
Die Polizeiinspektion Schrobenhausen bittet Zeugen die Hinweise zum Fahrer des Audi A7 geben können, sowie Angaben zum Vorfall auf der Lenbachstraße oder am Lenbachplatz machen können, sich unter der Telefonnummer 08252/89750 zu melden.
