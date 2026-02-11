17-Jähriger wird angegriffen: Als Passanten ihm helfen wollen, eskaliert die Situation
Halle (Saale) - Ein 17-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag in Halle-Neustadt in Sachsen-Anhalt körperlich angegriffen, unter anderem mit einem reizenden Stoff.
Wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) am frühen Mittwochmorgen mitteilte, hielt der Teenager sich zwischen 13.55 Uhr und 14.30 Uhr an der Skaterbahn in der Hallorenstraße auf.
Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde er dort von drei unbekannten Männern angesprochen und dann angegriffen. Dabei wurde laut den Beamten auch ein Reizstoff eingesetzt, der allerdings nicht näher klassifiziert wurde.
Der 17-Jährige konnte sich aus der Situation lösen und in ein Geschäft in der Neustädter Passage flüchten.
Ein 28-Jähriger und ein 33-Jähriger halfen dem Teenager und gingen mit ihm im weiteren Verlauf zum Parkplatz der Einkaufspassage. Dort trafen sie allerdings wieder auf die unbekannten Tatverdächtigen.
Die Situation eskalierte erneut. Wieder kam es zu körperlichen Angriffen und wieder wurde der Reizstoff eingesetzt. Außerdem wurde ein 22-Jähriger in das Geschehen verwickelt.
Die Beteiligten wurden medizinisch versorgt, entweder vor Ort oder ambulant in einer Klinik. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem möglichen Motiv der Angriffe übernommen.
