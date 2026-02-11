Gefälschte Behördenpost: Betrüger haben es auf sächsische Vereine abgesehen

Freiberg - Mit gefälschter Behördenpost vom Bundeszentralamt für Steuern (BzSt) versuchen Betrüger derzeit, sächsischen Vereinen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Benjamin Kahlert (42) vom Kreissportbund Mittelsachsen e.V. (KSB) warnt Vereine aus der Region vor der gefälschten Behördenpost. © Tim Fischer

In dem Schreiben werden Vereine über ein Ordnungsgeldverfahren wegen unterlassener Offenlegung von Jahresabschlüssen informiert und aufgefordert, mehrere Hundert Euro zu zahlen.

Die Schreiben sind professionell gestaltet, beinhalten Aktenzeichen, gesetzliche Verweise und eine namentlich genannte Ansprechperson, sodass auf den ersten Blick der Eindruck entsteht, dass es sich wahrhaftig um ein Schreiben vom Bundeszentralamt für Steuern handeln könnte.

Benjamin Kahlert (42) vom Kreissportbund Mittelsachsen e.V. (KSB) in Freiberg berichtet von drei Sportvereinen aus dem Landkreis. "Erfahrungsgemäß melden sich nicht alle betroffenen Vereine, insbesondere dann, wenn Schreiben frühzeitig als verdächtig erkannt oder ignoriert wurden."

Einer der betroffenen Vereine ist der Ballspiel-Club Hartha e.V. Vereinspräsident Matthias Scheidig (62) erhielt die E-Mail Anfang Februar. "Wir wurden bei der IBAN stutzig, da diese nicht aus Deutschland stammte. Daraufhin haben wir umgehend den Kreissportbund Mittelsachsen über das Schreiben informiert."

Die Polizei bezogen sie nicht mit ein. Scheidig habe schon einige solcher Vorfälle angezeigt. Jedoch ohne Erfolg. Die Verfahren seien jedes Mal wieder eingestellt worden.