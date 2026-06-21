18-jähriger Mopedfahrer nach Frontal-Crash schwer verletzt

Greiz - Bei einem schweren Unfall auf der K206 zwischen Wellsdorf und Pansdorf ist ein 18-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt worden.

Ein 18-jähriger Mopedfahrer wurde am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der K206 schwer verletzt. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war er am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr aus Richtung Wellsdorf unterwegs, als er mit seinem Moped auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Auto einer 34-jährigen Frau.

Der 18-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Während der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass das Moped möglicherweise technisch verändert worden war, um die Leistung zu erhöhen.