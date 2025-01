18-Jähriger gleich zweimal brutal attackiert: Rollstuhl und tagelanges Koma!

Hanau/Gelnhausen - Ein junger Mann wurde kurz hintereinander zum Opfer zweier brutaler Attacken: Der 18-Jährige ist in der Folge auf einen Rollstuhl angewiesen, auch lag er mehrere Tage lang im Koma. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Demnach war das spätere Opfer am 13. Dezember gegen 15 Uhr am Bahnhof der Kleinstadt Wächtersbach unterwegs. Der junge Mann lief vom Gleis 1 kommend eine Treppe hinab, als er unvermittelt von hinten angegriffen wurde.

Die Attacken ereigneten sich Mitte Dezember des vergangenen Jahres, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen am Montag entsprechend gemeinsam mitteilten.

Bei der Attacke in Bad Soden-Salmünster erlitt der 18-Jährige schwere innere Blutungen, er musste reanimiert werden. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Nur einen Tag später, am 14. Dezember gegen 19 Uhr, wurde der junge Mann in der Stadt Bad Soden-Salmünster zwischen einem Einkaufsmarkt in der Bad Sodener Straße und dem Amtshof der Stadt erneut zum Opfer einer schwerwiegenden Attacke.

Bei dem ebenfalls völlig unvermittelten Angriff wurde das Opfer "massiv gegen die rechte Flanke getreten", wie es hieß. In der Folge traten bei dem jungen Mann schwere innere Blutungen auf.

Der Verletzte musste vom Rettungsdienst reanimiert werden und lag danach für mehrere Tage im Koma.

"Mittlerweile befindet sich der 18-Jährige außer Lebensgefahr und ist auf dem Weg der Besserung, sodass er erst vor Kurzem vernommen werden konnte", betonte der Sprecher.