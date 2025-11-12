19-Jähriger stirbt bei Raser-Unfall: Polizei ermittelt wegen illegalem Rennen

Blaubeuren - Bei einem verheerenden Unfall auf der B28 bei Blaubeuren ist am Dienstagabend ein 19-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Ein 60-jähriger Mann wurde bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt.

Der tödliche Crash war offenbar das tragische Ende eines illegalen Autorennens. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 19-Jährige war gegen 17.45 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Bundesstraße von Blaustein in Richtung Blaubeuren unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der junge Fahrer auf Höhe des Steinbruchs in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle.

Der Opel kam rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, gegenzulenken geriet der Wagen ins Schleudern und prallte frontal in einen entgegenkommenden VW Passat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel nach links von der Fahrbahn katapultiert und blieb an einem Abhang auf dem Dach liegen.

Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen der Rettungskräfte starb der 19-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 60-jährige VW-Fahrer erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Im Zuge der aufgenommenen Ermittlungen wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Schnell ergab sich der Verdacht eines illegalen Autorennens: Zeugen berichteten, dass sich der 19-Jährige kurz vor dem Unfall gegenseitige Überholmanöver im Überholverbot mit einem Bekannten geliefert haben soll.

Bei dem zweiten Fahrer handelt es sich ebenfalls um einen 19-Jährigen, der einen VW Golf fuhr. Sein Führerschein wurde eingezogen.