19 Liter Flüssigkeit: Polizei entdeckt bei Kontrolle auf A72 unversteuerte Liquids

Lengenfeld - Bei einer Kontrolle auf der A72 bei Lengenfeld ( Vogtlandkreis ) haben Polizisten große Mengen unversteuerter Liquids festgestellt.

Die Polizei entdeckte bei einer Kontrolle mehrere Kartons, die Liquids für E-Zigaretten enthielten. (Symbolfoto) © 123rf/oksanamedvedeva

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren Beamte der Gemeinsamen Fahndungsruppe aus Bundes- und Landespolizei am Donnerstagmorgen auf der A72 unterwegs, als sie an der Anschlussstelle Reichenbach einen Seat kontrollierten.

"In seinem Kofferraum fanden die Polizisten mehrere Kartons, die Liquids für E-Zigaretten enthielten, insgesamt etwa 19 Liter Flüssigkeit", berichtet ein Polizeisprecher.

Da notwendige Steuerbanderolen fehlten, riefen die Polizisten den Zoll hinzu, der den Sachverhalt übernahm.

Der Seat-Fahrer, ein Chinese, wurde vorläufig festgenommen.