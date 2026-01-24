19 Liter Flüssigkeit: Polizei entdeckt bei Kontrolle auf A72 unversteuerte Liquids
Lengenfeld - Bei einer Kontrolle auf der A72 bei Lengenfeld (Vogtlandkreis) haben Polizisten große Mengen unversteuerter Liquids festgestellt.
Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren Beamte der Gemeinsamen Fahndungsruppe aus Bundes- und Landespolizei am Donnerstagmorgen auf der A72 unterwegs, als sie an der Anschlussstelle Reichenbach einen Seat kontrollierten.
"In seinem Kofferraum fanden die Polizisten mehrere Kartons, die Liquids für E-Zigaretten enthielten, insgesamt etwa 19 Liter Flüssigkeit", berichtet ein Polizeisprecher.
Da notwendige Steuerbanderolen fehlten, riefen die Polizisten den Zoll hinzu, der den Sachverhalt übernahm.
Der Seat-Fahrer, ein Chinese, wurde vorläufig festgenommen.
Der entstandene Steuerschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 6000 Euro. Das Zollfahndungsamt in Dresden hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.
Titelfoto: 123rf/oksanamedvedeva