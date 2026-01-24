 573

19 Liter Flüssigkeit: Polizei entdeckt bei Kontrolle auf A72 unversteuerte Liquids

Am Donnerstagmorgen kontrollierten Polizisten auf der A72 bei Lengenfeld einen Seat und entdeckten im Kofferraum mehrere Kartons mit unversteuerten Liquids.

Von Victoria Winkel

Lengenfeld - Bei einer Kontrolle auf der A72 bei Lengenfeld (Vogtlandkreis) haben Polizisten große Mengen unversteuerter Liquids festgestellt.

Die Polizei entdeckte bei einer Kontrolle mehrere Kartons, die Liquids für E-Zigaretten enthielten. (Symbolfoto)
Die Polizei entdeckte bei einer Kontrolle mehrere Kartons, die Liquids für E-Zigaretten enthielten. (Symbolfoto)  © 123rf/oksanamedvedeva

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren Beamte der Gemeinsamen Fahndungsruppe aus Bundes- und Landespolizei am Donnerstagmorgen auf der A72 unterwegs, als sie an der Anschlussstelle Reichenbach einen Seat kontrollierten.

"In seinem Kofferraum fanden die Polizisten mehrere Kartons, die Liquids für E-Zigaretten enthielten, insgesamt etwa 19 Liter Flüssigkeit", berichtet ein Polizeisprecher.

Da notwendige Steuerbanderolen fehlten, riefen die Polizisten den Zoll hinzu, der den Sachverhalt übernahm.

Der Seat-Fahrer, ein Chinese, wurde vorläufig festgenommen.

Der entstandene Steuerschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 6000 Euro. Das Zollfahndungsamt in Dresden hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.

