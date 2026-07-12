20 Autos und zwei Bushaltestellen demoliert: Polizei nimmt jungen Mann nach heftigen Randalen fest

Königsee - In Königsee im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurde am Samstagmorgen randaliert. Im Visier der Polizei ist derzeit ein junger Mann.

Nach zahlreichen Beschädigungen in Königsee laufen die Ermittlungen der Polizei. (Symbolfoto) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Sebastian Gollnow/dpa, Andreas Arnold/dpa

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, wurden 20 Fahrzeuge, zwei Bushaltestellen und ein Briefkasten in Königsee und dem Ortsteil Oberköditz demoliert. Derzeit wird von einem Sachschaden von mindestens 25.000 Euro ausgegangen.

Unter anderem war die Heckscheibe eines Autos eingeworfen worden. Die Polizei stellte darüber hinaus einen rund 38 x 23,5 Zentimeter großen Betonstein sicher.

Ein 26-Jähriger war von den Einsatzkräften wegen eines Haftbefehls festgenommen und in der Nacht in ein Gefängnis gebracht worden.

Der junge Mann war ins Visier der Beamten geraten, weil er beobachtet wurde, wie er Steine auf ein Fahrzeug geworfen hatte.