Gewalt auf Burger-King-Parkplatz eskaliert: Mann von Range Rover überrollt

Offenburg - Heftige Auseinandersetzung auf einem Parkplatz im Ortenaukreis: In der Nacht auf Sonntag sind mehrere Personen teils mit Baseballschlägern aufeinander losgegangen. Der Vorfall gipfelte darin, dass ein Mann von einem Auto überrollt wurde.

Die Polizei rückte schnell an und befragte noch auf dem Parkplatz Zeugen. © Esther Busch / EinsatzReport24

Gegen 0.30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, laut denen sich auf dem Parkplatz vor Burger King in der Heinrich-Hertz-Straße in Offenburg zehn bis 15 Personen eine Schlägerei lieferten.

Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, bestätigte sich die Lage, wie ein Sprecher berichtete. Demnach nahm die Auseinandersetzung gegen Mitternacht ihren Lauf, auch Baseballschläger sollen zum Einsatz gekommen sein.

"In der Folge sei ein 28-jähriger türkischer Mann von einem Range Rover überrollt worden", hieß es. Dieser sei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf, wozu auch Beteiligte vor Ort sowie unabhängige Zeugen befragt wurden.

Dabei stießen die Beamten "auf die Spur möglicher Verdächtiger und auch deren Aufenthaltsort an einer Tankstelle" in der Schutterwälder Straße.