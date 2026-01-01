25-Jähriger feuert Batterie in Gruppe: Fünf Verletzte bei Silvester-Vorfall

Landkreis Wittenberg - Auch im Landkreis Wittenberg waren Feuerwehr und Rettungsdienst in der Silvesternacht vielerorts gefordert. So endete ein Streit in der Lutherstadt auf dramatische Weise mit fünf Verletzten.

Bei einem Streit in der Lutherstadt Wittenberg hat ein 25-Jähriger in der Silvesternacht eine Feuerwerksbatterie in eine Menschengruppe gefeuert. (Symbolbild) © amitdnath/123RF

Wie die Polizei am Neujahrstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 0.20 Uhr.

Die Situation eskalierte, als ein 25-Jähriger im Zuge des Streits eine Feuerwerksbatterie zündete und diese so positionierte, dass sie in Richtung einer Menschengruppe feuerte.

Durch den Beschuss erlitt eine 18-Jährige eine Verletzung am Ohr, eine 38-Jährige eine Verletzung am Arm und eine 17-Jährige wurde am Finger verletzt.

Ein 15-jähriges Mädchen klagte im Anschluss an die Attacke über Schmerzen im Fuß, ein elfjähriger Junge über Ohrenschmerzen.