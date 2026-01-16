250.000 Euro Schaden: Doppelhaushälfte in Brand

Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) - In der Nacht zu Freitag ist es in der Jägerstraße in Zella-Mehlis zu einem schweren Brand gekommen. Eine Doppelhaushälfte wurde dabei weitgehend zerstört.

Eine Doppelhaushälfte wurde bei dem Brand schwer beschädigt und ist aktuell unbewohnbar. © NEWS5 / Steffen Ittig

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer laut Polizei am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr auf einem Balkon aus und griff rasch auf den Dachstuhl über.

Rund 70 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen.

Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin, da weiterhin Glutnester überwacht werden mussten. Gegen 7 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.



Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Sie blieben unverletzt, erlitten jedoch einen kurzen Schock und wurden zeitweise in einem Rettungswagen betreut. Das Gebäude ist nach Angaben der Polizei aktuell unbewohnbar.