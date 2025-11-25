Serientäter sprengen Snackautomaten und lösen Brand aus

Kassel - Insgesamt rund 50.000 Euro Schaden und ein Brand: Kriminelle haben mehrere Snackautomaten in Nordhessen in die Luft gejagt. Die Kriminalpolizei in Kassel fahndet nach zwei Tätern.

Insgesamt fünf Snackautomaten wurden unlängst in Nordhessen gesprengt: Die Polizei vermutet, dass es immer dieselben Täter waren. © Hessennews TV

Die letzte Detonation ereignete sich in der Nacht zu Montag in Wolfhagen westlich von Kassel: Gegen 1.20 Uhr erschütterte eine Explosion die Kurfürstenstraße, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte.

Zwei Kriminelle hatten einen Automaten gesprengt "und anschließend das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe in ihren Besitz gebracht", erklärte ein Sprecher.

Die Täter flohen mit einem Auto. Das Automatenwrack geriet in Brand, dadurch sei die Fassade eines Mehrfamilienhauses durch Verrußungen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Bei ihrer Tat wurden die Automaten-Knacker durch eine Überwachungskamera gefilmt. Der Polizei liegt daher zumindest eine oberflächliche Beschreibung vor.

"Ein Täter trug demnach eine helle Jogginghose und eine dunkle Jacke, der andere war komplett dunkel gekleidet", erläuterte der Sprecher. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.