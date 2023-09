13.09.2023 18:42 1.641 36-Jähriger flüchtet mit Wagen vor der Polizei, dann fallen Schüsse!

Am Mittwochmorgen lieferte sich ein 36-Jähriger in Glandorf eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Am Ende schossen die Beamten zweimal auf den Mann.

Von Bastian Küsel

Glandorf - Aufregung in Glandorf (Niedersachsen): Am heutigen Mittwochmorgen lieferte sich dort ein 36-Jähriger eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Am Ende schossen die Beamten laut einer Mitteilung zweimal auf den Mann! Am Mittwochmorgen lieferte sich ein 36-jähriger Mann eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. (Symbolfoto) © 123RF/chris77ho Zunächst versuchte der 36-Jährige gegen 9.30 Uhr in ein Gehöft in Ostbevern (Nordrhein-Westfalen) einzubrechen. Aufmerksame Nachbarn verfolgten den Mann anschließend auf seiner Flucht mit einem Auto. In Glandorf konnte schließlich eine alarmierte Streife der Osnabrücker Polizei den Fluchtwagen lokalisieren und die Verfolgung aufnehmen. Der 36-Jährige reagierte auf keinerlei Anhaltesignale der Beamten, stattdessen durchbrach er in der Straße An der Deltmerei mit seinem Wagen ein Holztor und flüchtete anschließend in ein angrenzendes Waldgebiet. Polizeimeldungen Keiner suchte nach ihm: Fahrradfahrer tot in Bachlauf gefunden! Dort brachte der Flüchtige sein Auto schließlich zum Stehen und grifft nach ersten Erkenntnissen die Beamten mit einem Schlagwerkzeug an. Der Einsatz von Pfefferspray blieb wirkungslos, weshalb die Gesetzeshüter zur Waffe griffen. Der 36-Jährige wurde von zwei Kugeln im Bereich des Oberschenkels und der Hüfte getroffen und verletzt. Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst kam er ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Polizisten wurden nach dem Einsatz betreut Wie die Polizei weiter mitteilte, war das Fluchtfahrzeug in der Nacht zu Mittwoch von einem Betriebsgelände in Borken (NRW) geklaut worden. Der Transporter wurde beschlagnahmt, dem 36-Jährigen darüber hinaus eine Blutprobe entnommen. Im Bereich des Waldgebiets wurde zudem eine umfangreiche Spurensuche durchgeführt. Die beiden Beamten, eine 29-Jährige und ihr 25-jähriger Kollege, wurden nach dem Einsatz indes betreut. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizeiinspektion Leer/Emden die weiteren Ermittlungen übernommen.

