36-Jähriger tot aufgefunden: War es die eigene Ehefrau?

Ravensburg - Es ist ein schrecklicher Verdacht! Eine Frau soll ihren 39 Jahre alten Lebensgefährten in Ravensburg umgebracht haben.

Im Zuge einer Hausdurchsuchung stieß die Polizei in Ravensburg auf eine tote Person. © Sina Schuldt/dpa

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat Ermittlungen gegen eine 36-Jährige eingeleitet. Diese stehe im Verdacht, ihren 39 Jahre alten Lebensgefährten getötet zu haben.

Laut Polizeiangaben war es die Verdächtige selbst, die ihren Partner Ende September als vermisst gemeldet hatte. Da sich die Frau im Laufe der polizeilichen Ermittlungen jedoch immer mehr in Widersprüche verstrickte, ordnete ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Durchsuchung an der gemeinsamen Wohnanschrift des Paars an.

Beamte durchsuchten am Donnerstag das Grundstück sowie das Einfamilienhaus im Nordwesten der Stadt. Hierbei entdeckten die Ermittler schließlich den Leichnam des 39-Jährigen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sowie einem ersten Obduktionsergebnis ist die mutmaßliche Todesursache des Mannes auf Stichverletzungen zurückzuführen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern jedoch noch an.