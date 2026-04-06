40-Jähriger bei Wohnungsbrand in Leipzig verletzt: Haus unbewohnbar
Leipzig - Am späten Sonntagabend stand ein Haus im Nordwesten von Leipzig in Flammen. Es ist nicht mehr bewohnbar.
Polizeisprecher Moritz Peters teilte am Montag mit, dass der Brand gegen 23.40 Uhr am Ostersonntag ausgebrochen ist.
Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer aufgrund von fahrlässigem Verhalten in einem Einfamilienhaus im Quasnitzer Weg aus. Die Straße liegt im Stadtteil Lützschena-Stahmeln.
Wie der Polizeisprecher weiter erklärte, wurde ein 40-Jähriger leicht verletzt und vor Ort ambulant medizinisch behandelt.
Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Leipzig und aus Lützschena-Stahmeln brachten die Flammen unter Kontrolle. Trotzdem konnten sie das Haus nicht retten, und es ist derzeit nicht mehr bewohnbar.
Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte noch nicht genau beziffert werden. Bilder von vor Ort zeigen, dass Einsatzkräfte der Polizei auch am Montagmittag vor dem Wohnhaus waren und weiterhin zum Branddelikt ermitteln.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier