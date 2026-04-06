40-Jähriger bei Wohnungsbrand in Leipzig verletzt: Haus unbewohnbar

Am späten Sonntagabend stand ein Haus im Nordwesten von Leipzig in Flammen. Es ist nicht mehr bewohnbar. Ein 40-Jähriger wurde leicht verletzt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am späten Sonntagabend stand ein Haus im Nordwesten von Leipzig in Flammen. Es ist nicht mehr bewohnbar.

Bilder von Montagmittag lassen nur erahnen, wie es im Inneren des nicht mehr bewohnbaren Hauses aussieht.
Bilder von Montagmittag lassen nur erahnen, wie es im Inneren des nicht mehr bewohnbaren Hauses aussieht.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Polizeisprecher Moritz Peters teilte am Montag mit, dass der Brand gegen 23.40 Uhr am Ostersonntag ausgebrochen ist.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer aufgrund von fahrlässigem Verhalten in einem Einfamilienhaus im Quasnitzer Weg aus. Die Straße liegt im Stadtteil Lützschena-Stahmeln.

Wie der Polizeisprecher weiter erklärte, wurde ein 40-Jähriger leicht verletzt und vor Ort ambulant medizinisch behandelt.

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Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Leipzig und aus Lützschena-Stahmeln brachten die Flammen unter Kontrolle. Trotzdem konnten sie das Haus nicht retten, und es ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Polizei ist vor Ort und ermittelt zur Brandursache und dem genauen Hergang.
Die Polizei ist vor Ort und ermittelt zur Brandursache und dem genauen Hergang.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte noch nicht genau beziffert werden. Bilder von vor Ort zeigen, dass Einsatzkräfte der Polizei auch am Montagmittag vor dem Wohnhaus waren und weiterhin zum Branddelikt ermitteln.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier

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