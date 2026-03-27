400 Beamte stürmen 49 Immobilien: "König von der Kö" auf Ibiza festgenommen

Düsseldorf/Ibiza - Uwe Reppegather (61) ist in Deutschland auch bekannt als "König von der Kö". Jetzt wurde der Immobilien-Unternehmer in seinem Anwesen auf Ibiza festgenommen!

Uwe Reppegather (61, r.) in Deutschland als "König von der Kö" bekannt, hier mit Til Schweiger (62) soll in Spanien festgenommen worden sein. (Archivfoto) © IMAGO / Oliver Hardt

Der 61-Jährige soll bei einem Privatinsolvenzverfahren in großem Stil betrogen haben.

Er stehe im Verdacht, "vor seinem Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Privatvermögen wesentliche Vermögenswerte aus eben diesem auf andere Personen übertragen", zu haben, wie das "Landeskriminalamt NRW" mitteilte.

Zudem sei in diesem Zusammenhang auch Gegenstand der Ermittlungen, ob er zu allen Vermögenswerten vollständige und zutreffende Angaben gemacht habe.

"Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen steht ein Schaden im hohen zweistelligen Millionenbereich im Raum", erklärt Staatsanwalt Hauke Lorenzen gegenüber "Bild".

Der "König von der Kö" sei am Donnerstagmorgen (26. März) und kurz nach sechs Uhr auf der spanischen Baleareninsel festgenommen worden.