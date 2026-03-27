50 Kilogramm Silber! Senior übergibt nach Schockanruf einen Zentner Edelmetall

Bergheim - Im oberbayerischen Neuburg-Schrobenhausen hat ein Betrüger die beachtliche Menge von 50 Kilogramm Silber erbeutet. Das Opfer übergab den Zentner Edelmetall nach einem sogenannten "Schockanruf".

Nach einem sogenannten Schockanruf hat ein über 80-jähriger kiloweise Silber an einen Betrüger übergeben. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag in Unterstall in der Gemeinde Bergheim.

Die Masche, mit der man den betagten Senioren übers Ohr gehauen hatte, ist nicht neu.

"Einem über 80-jährigen Mann wurde von bislang unbekannten Tätern per Telefon mitgeteilt, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe", gab das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Freitag bekannt.

"Als Kaution zur Abwendung einer Haftstrafe wurden Bargeld oder Wertgegenstände verlangt.

Der Senior übergab daher am Nachmittag etwa 50 Kilogramm Silber in sehr hohem fünfstelligem Wert an einen bislang unbekannten Abholer."

Die Polizei hofft auf mögliche Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Der Gesuchte hatte zwei oder drei Tragetaschen bei sich und kam vermutlich mit einem Taxi.