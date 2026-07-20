52-Jähriger soll Neunjährige missbraucht haben: Weitere Opfer melden sich bei der Polizei

Wolfegg - Nachdem eine Neunjährige in Wolfegg (Landkreis Ravensburg) missbraucht worden sein soll, haben sich nun mehrere weitere Opfer bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in Wolfegg sowie wegen möglicher weiterer Taten. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Der tatverdächtige 52 Jahre alte Mann soll bereits vor mehreren Jahrzehnten weitere Mädchen missbraucht oder vor ihnen sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Wie viele Menschen genau sich an die Polizei gewandt hatten, sagte die Polizei auf Anfrage nicht. Es soll sich um eine Zahl im einstelligen Bereich handeln. Alle Opfer seien zum Tatzeitpunkt minderjährig gewesen.

Erst aufgrund der Tat in Wolfegg hätten sie ihr Schweigen gebrochen, so die Polizei. Nun ermittele man zu den angezeigten Taten.