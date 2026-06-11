A10 nach Unfall voller Trümmer: Zwei Männer schwer verletzt

Oberkrämer - Zwei Männer wurden in der Nacht zu Donnerstag bei einem Unfall auf der A10 schwer verletzt, einer von ihnen musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Ford wurde bei dem Unfall völlig zerstört. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. © 7aktuell/P.Neumann

Wie die Polizei Brandenburg mitteilte, krachte ein 28-Jähriger gegen 23 Uhr zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Dreieck Oranienburg mit seinem Ford auf einen Mercedes-Kleintransporter.

Der Ford schleuderte anschließend gegen die Mittelschutzplanke und blieb quer auf der mittleren Fahrspur stehen. Der Transporter, den ein 23-Jähriger steuerte, kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.

Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

An den Autos entstand laut Polizei ein Schaden von rund 60.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

Nach Informationen eines Reporters vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein Trümmerfeld: Fahrzeugteile sollen über eine Strecke von rund 200 Metern über alle drei Fahrstreifen und den Standstreifen verteilt gewesen sein.