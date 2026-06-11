A10 nach Unfall voller Trümmer: Zwei Männer schwer verletzt
Oberkrämer - Zwei Männer wurden in der Nacht zu Donnerstag bei einem Unfall auf der A10 schwer verletzt, einer von ihnen musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.
Wie die Polizei Brandenburg mitteilte, krachte ein 28-Jähriger gegen 23 Uhr zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Dreieck Oranienburg mit seinem Ford auf einen Mercedes-Kleintransporter.
Der Ford schleuderte anschließend gegen die Mittelschutzplanke und blieb quer auf der mittleren Fahrspur stehen. Der Transporter, den ein 23-Jähriger steuerte, kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.
Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.
An den Autos entstand laut Polizei ein Schaden von rund 60.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.
Nach Informationen eines Reporters vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein Trümmerfeld: Fahrzeugteile sollen über eine Strecke von rund 200 Metern über alle drei Fahrstreifen und den Standstreifen verteilt gewesen sein.
Unklar ist weiterhin, wie es genau zu dem Zusammenstoß kam. Nach den bislang bekannten Informationen wird unter anderem geprüft, ob der Transporter kurz vor dem Unfall die Spur wechselte oder der Ford auf das vorausfahrende Fahrzeug auffuhr. Die Autobahn war während des Einsatzes mehrere Stunden gesperrt. Währenddessen kam es auf dem Berliner Ring zu Verkehrsbehinderungen.
Titelfoto: 7aktuell/P.Neumann