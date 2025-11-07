 993

Abtransport ins Krankenhaus: Amateur-Kicker bei Kreispokal-Spiel bewusstlos geschlagen

Beim Kreispokalspiel zwischen Al Amal Dietzenbach und der SG Egelsbach wurde ein Spieler bewusstlos geschlagen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Dietzenbach - Was am Donnerstagabend als gewöhnliches Kreispokalspiel begann, endete in einem handfesten Skandal: Die Partie im Dietzenbacher Waldstadion geriet völlig außer Kontrolle - ein Spieler wurde bewusstlos geschlagen, das Spiel abgebrochen.

In Dietzenbach (Landkreis Offenbach) kam es am Donnerstagabend im Rahmen eines Kreispokalspiels zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. (Symbolbild)
In Dietzenbach (Landkreis Offenbach) kam es am Donnerstagabend im Rahmen eines Kreispokalspiels zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. (Symbolbild)  © Daniel Bockwoldt/dpa

Laut einem entsprechenden Polizeibericht soll ein 25-jähriger Akteur der Heimmannschaft Al Amal Dietzenbach kurz vor Abpfiff seinem 24 Jahre alten Gegenspieler der SG Egelsbach brutal ins Gesicht geschlagen haben.

Der junge Mann sei daraufhin bewusstlos zu Boden gegangen und musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Spiel konnte anschließend nicht fortgesetzt werden. Der Grund für den mutmaßlichen Schlag ist bislang unklar.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde später in der Kabine der Gastmannschaft außerdem ein beschädigter Toilettendeckel entdeckt.

Nun wird wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Rufnummer 060748370 bei der Polizei zu melden.

Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa

