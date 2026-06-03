Acht Tonnen Kokain beschlagnahmt: Vizekanzler würdigt "harten Schlag" gegen Drogenhandel

Wilhelmshaven/Köln - Dem deutschen Zoll ist in Wilhelmshaven einer der größten Kokainfunde der vergangenen Jahre gelungen: Mehr als acht Tonnen der Droge mit geschätztem Straßenverkaufswert von rund 500 Millionen Euro wurden sichergestellt.

In den Containern entdeckten die Beamten über 400 mit schwarzer Folie umwickelte Pakete mit jeweils rund 20 hartgepressten Kokainblöcken. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das teilten die Staatsanwaltschaft Aurich und die Generalzolldirektion in Köln am Mittwoch mit. Der Fund im Jade-Weser-Port blieb aus ermittlungstaktischen Gründen bisher geheim und wurde bereits am 9. Februar gemacht.

Durch die anschließende internationale Zusammenarbeit konnten schließlich Mitte Mai zwei mutmaßliche Drahtzieher bei einer fingierten Containerübergabe in der spanischen Provinz Almería durch spanische Behörden festgenommen werden. Einer der Beschuldigten ist Geschäftsführer eines Importunternehmens.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (48, SPD) würdigte den Erfolg: "Acht Tonnen Kokain in einem einzigen Aufgriff – das ist ein harter Schlag gegen den internationalen Drogenhandel".

Der Vizekanzler dankte den Einsatzkräften und kündigte an, dem Kabinett in Kürze das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz vorzulegen. Damit solle der Zoll neue technische und rechtliche Instrumente für den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität erhalten.