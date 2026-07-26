Mann spießt sich selbst auf Metalltor auf: Er wollte von der Bibliothek weg

Nördlingen - Ein 26-Jähriger hat sich beim Versuch, ein Metalltor zu überwinden, selbst mit etwa acht Zentimeter langen Zinnen aufgespießt.

Der 26-Jährige rutschte ab und bohrte sich drei Metallspitzen in Oberschenkel und Hand. (Symbolbild) © 123RF/cherokee4

Das teilte die Polizeiinspektion im schwäbischen Nördlingen am Sonntagvormittag mit.

Demnach ereignete sich der Vorfall im Hof der Stadtbibliothek in Nördlingen. Diesen wollte der Mann nach 22 Uhr verlassen.

Er musste allerdings feststellen, dass das rund zwei Meter hohe Tor bereits geschlossen wurde. Also entschied er, über das Hindernis zu klettern.

"Das Tor ist am oberen Rand mit rund acht Zentimeter langen Metallspitzen versehen", heißt es vonseiten der Beamten.

"Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte er ab und geriet mit dem linken Bein in zwei Spitzen und mit der rechten Hand in eine weitere Spitze."

In seiner Situation gefangen, machte er durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Ersthelfer und die alarmierten Rettungskräfte stützten den 26-Jährigen, bis die Feuerwehr ihn befreien konnte.