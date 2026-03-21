Achtung vor diesen vermeintlichen Schlüsseln: Lehrer nach Elektroschock im Krankenhaus

Wiesloch - Ein vermeintlich harmloser Fund in einem Klassenzimmer hat am Donnerstagvormittag in einer Schule in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) zu einem Rettungseinsatz geführt.

Die Polizei stellte das illegale Gerät sicher. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Ein 57-jähriger Lehrer entdeckte gegen 10 Uhr ein Gerät, das auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Fahrzeugschlüssel aussah. Als der Pädagoge den Gegenstand aufhob und berührte, erhielt er völlig unerwartet einen Stromschlag.

Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die herbeigerufene Polizei stellte fest, dass es sich bei dem Fund nicht um einen Schlüssel, sondern um ein getarntes Elektroimpulsgerät handelte. "Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass derzeit weitere Geräte im Umlauf sind", warnen die Ermittler.

Wer einen solchen Gegenstand findet oder im Besitz eines solchen Gerätes ist, sollte diesen keinesfalls berühren und umgehend die Behörden informieren.

Zudem warnt die Polizei Wiesloch vor dem Umgang mit Elektroschockgeräten, da dies zu ungewollten Stromschlägen führen kann.