Aktivisten klettern auf Dach von Rheinmetall-Gebäude: Höhenretter im Einsatz

Berlin - Vier Aktivisten kletterten am Mittwochmorgen auf das Dach eines Gebäudes des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Gesundbrunnen .

Die Polizei ist mit 20 Kräften im Einsatz. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Laut Polizei führten sie Transparente mit Bezug zum Nahostkonflikt mit sich und schütteten Farbe über die Fassade des Gebäudes.

Die Polizei wurde gegen 6.15 Uhr alarmiert und ist mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort.

Um die Personen vom Dach zu bergen, wurden Spezialkräfte für Höhenrettung hinzugezogen.

Die Lage sei dennoch übersichtlich und ruhig.