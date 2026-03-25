Aktivisten klettern auf Dach von Rheinmetall-Gebäude: Höhenretter im Einsatz

Vier Aktivisten kletterten am Morgen auf das Dach eines Gebäudes des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Gesundbrunnen.

Von Laura Voigt

Berlin - Vier Aktivisten kletterten am Mittwochmorgen auf das Dach eines Gebäudes des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Gesundbrunnen.

Die Polizei ist mit 20 Kräften im Einsatz. (Symbolfoto)
Die Polizei ist mit 20 Kräften im Einsatz. (Symbolfoto)  © Lino Mirgeler/dpa

Laut Polizei führten sie Transparente mit Bezug zum Nahostkonflikt mit sich und schütteten Farbe über die Fassade des Gebäudes.

Die Polizei wurde gegen 6.15 Uhr alarmiert und ist mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort.

Um die Personen vom Dach zu bergen, wurden Spezialkräfte für Höhenrettung hinzugezogen.

Pferd sorgt für Verkehrsbehinderungen auf Bundesstraße
Polizeimeldungen Pferd sorgt für Verkehrsbehinderungen auf Bundesstraße

Die Lage sei dennoch übersichtlich und ruhig.

Erst vor rund vier Wochen hat eine Aktion der "Neuen Generation" zur Sperrung der Stadtautobahn A100 geführt. Ein Mann war auf die Schilderbrücke im Bereich der Sonnenallee geklettert und hielt ein Transparent hoch.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: