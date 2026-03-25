Pferd sorgt für Verkehrsbehinderungen auf Bundesstraße

Solpke - Auf einer Bundesstraße bei Solpke ( Altmarkkreis Salzwedel ) hat ein frei laufendes Pferd in der Nacht auf Mittwoch nahe der Fahrbahn für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Das Tier konnte dem Besitzer übergeben werden. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben der Polizei soll das Tier womöglich in der Nacht entlaufen sein. Zeugen hatten das Huftier nahe der Fahrbahn gesichtet.

Zwischenzeitlich musste der Verkehr an dem Pferd vorbeigeleitet werden, damit dieses nicht erschrickt und noch weiter auf die Straße läuft, erklärte ein Polizeisprecher.