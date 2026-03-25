Knapp 85.000 Euro! Müllsack voller Bargeld wirft Fragen auf

Landshut - Bei einer Kontrolle an der A3 stellten Zöllner einen Müllsack voller Bargeld sicher.

In einen Müllsack eingewickelt, fanden die Zöllner knapp 85.000 Euro. © Bildmontage: Hauptzollamt Landshut, Carsten Rehder/dpa

Wie der Zoll mitteilte, fand die Kontrolle des Autos mit slowakischem Kennzeichen Ende Februar am Parkplatz "Bayerischer Wald Nord" statt.

Der 32-jährige Fahrer mit Wohnsitz in der Slowakei gab bei seiner Befragung an, eine Schachtel Zigaretten und ein kleines Bündel Bargeld in Höhe von 1000 Euro mit sich zu führen.

Er war auf dem Weg nach Frankfurt, um dort eine Arbeitsstelle anzutreten.

Auf der Rückbank des Autos entdeckten die Zöller einen Karton, den der Fahrer angeblich für eine andere Person nach Frankfurt transportierte. Im Karton fanden die Beamten einen Müllsack mit mehreren Bündeln Euro-Banknoten.

Da ein Drogentest beim Slowaken sowie am Bargeld positiv auf Kokain reagierte, suchten zwei Spürhunde das Auto intensiv ab, fanden aber keine weiteren Betäubungsmittel.