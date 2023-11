Alarmbereitschaft: BKA zählt nach Hamas-Angriff über 2000 Straftaten in Deutschland!

Berlin - Sachbeschädigung, Volksverhetzung, Landfriedensbruch: Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober zählt das Bundeskriminalamt (BKA) bereits mehr als 2000 Straftaten. Der Verfassungsschutz ist in Alarmbereitschaft.

Mittlerweile sind die Zeichen dafür, dass die Ereignisse im Nahen Osten das Leben auch hierzulande beeinflussen, längst unübersehbar. © Moritz Frankenberg/dpa

Das teilt die Behörde dem "Tagesspiegel" sowie dem ARD-Politikmagazin "Report Mainz" auf Anfrage mit. Schwerpunktmäßig seien Körperverletzungsdelikte, Landfriedensbrüche, Volksverhetzungen und Sachbeschädigungen registriert worden.

Aber nicht nur das: Die Polizei müsse sich außerdem um mehrere "Widerstandsstraftaten im Zusammenhang mit pro-palästinensischen Veranstaltungen in Berlin" kümmern.

Insgesamt bewege sich die Zahl der Gewaltstraftaten "im unteren dreistelligen Bereich", so das BKA.

Damit diese nicht steigt, beobachtet und analysiert die Behörde die aktuelle Lage intensiv, stimmt sich eng mit den Bundesländern und Sicherheitsbehörden ab.

Erst in der vergangenen Woche gelang der Polizei in Duisburg mithilfe ausländischer Geheimdienste die Festnahme des Terrorverdächtigen Tarik S. (29). Der Islamist hatte offenbar einen Anschlag auf eine israelfreundliche Kundgebung in Nordrhein-Westfalen geplant.